Dritto e Rovescio, Del Debbio asfalta Giannini: "Piccolo genio, vai a fare in cu***"

Quanto è bastato a scatenare Del Debbio. Il giornalista ha voluto aprire una parentesi durante la puntata in onda giovedì 27 marzo e rispondere proprio a Giannini. O meglio, a " quel piccolo genio di Massimo Giannini che dice che è l'ora di rispondere a questo giornalismo come se lui fosse Letterman in Italia". Poi lo sfogo: "Ma andate a fare in c**o!".

Massimo Giannini nel mirino di Paolo Del Debbio . Accade a Dritto e Rovescio, proprio dopo la polemica sulla tirata di capelli di Romano Prodi ai danni di Lavinia Orefici . L'ex premier ha dapprima risposto malamente alla giornalista di Rete 4 e poi le ha letteralmente tirato i capelli. Un gesto in risposta a una domanda non gradita da Prodi. E la sinistra, invece di condannarlo, lo ha osannato. È il caso della firma di Repubblica che è arrivata a dire: "La lezione di Romano Prodi ai poveri sicari del giornalismo di regime".

Insomma, a nulla sono serviti i tentativi (postumi) da parte di Giannini di raddrizzare il tiro. "È stato un gesto sgradevole, non doveva farlo - ha sentenziato di fronte al video che lasciava spazio a ben pochi dubbi -. Io penso che questo derivi anche dalla sua età intanto. Prodi è comunque un professore di 85 anni abituato a un certo paternalismo e in qualche caso a una buona dose di pedagogismo. Non c’è stata violenza in quell’atto ma con un giornalista non lo devi fare, non c’è niente da fare".