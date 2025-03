La Volta Buona, Cristina sconvolge la Balivo: "Ridotta così dalla chirurgia"

A La Volta Buona il dramma di Cristina Guidetti. Ospite della puntata in onda venerdì 28 marzo su Rai 1, l'ex modella conduceva una vita normalissima. Almeno fino al 31 gennaio 2012, quando - cancellare dei piccoli difetti di discromia dal suo viso - ha deciso di sottoporsi a un intervento estetico chiamato resurfacing.

Da lì l'incubo. "All'inizio, quando mia figlia mi ha vista, mi diceva 'perché l'hai fatta? Eri così bella'". A quel punto - prosegue - "ho iniziato a sentirmi in colpa nei suoi confronti, in quelli dei miei genitori. Per un motivo così stupido, mi sono trovato in un calvario". E ancora, di fronte a una Caterina Balivo visibilmente provata: "Dopo questo lungo percorso, mi sono perdonata. Ora vado nelle scuole per raccontare la mia storia perché i giovani di oggi hanno bisogno di realtà".

"E tua figlia - chiede la conduttrice - come sta oggi?". "Oggi sta bene, è stata comunque aiutata ad accettare tutto questo. Oggi ha 22 anni, ma è stato un percorso difficile anche per lei. Il suo dramma era il mio. Piano piano siamo riuscite a rinascere entrambe".