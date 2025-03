Affari Tuoi, vincono 150mila euro ma lei non esulta: la clamorosa beffa

Partita fortunata quella di Affari Tuoi in onda domenica 30 marzo. Qui, su Rai 1, a giocare per il Lazio c'è Mariano. Il ballerino è accompagnato dalla compagna che insegna danze caraibiche. Già le prime mosse sorridono al giocatore: via i 500 euro, poi i 20mila, mentre in quello successivo ce ne sono 200. Dopo altri tre tiri, un'altra proposta del Dottore: 39mila euro.

"Abbiamo tanti sogni da realizzare, tra cui quello di comprare la casa e aprire una scuola personale di ballo. Questi soldi sarebbero un aiuto, ma io dico la verità e punto in alto. Vado avanti", commenta Mariano parlando con Stefano De Martino. La sorte continua ad assistere la coppia: "Finché ho i 300mila, vado avanti". Poi una nuova proposta mette il concorrente di fronte a un bivio.