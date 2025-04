Affari tuoi, Alberto e la figlia? "Urli", caos a fine puntata

Prendiamo il caso del muratore Alberto, dalle Marche. La sua partita nella puntata andata in onda mercoledì 9 aprile secondo molti utenti di X rappresenta alla perfezione questa teoria.

Accompagnato in studio dalla figlia Sara, vede via via svanire tutti i pacchi rossi per restare con due blu, da 50 e da 200 euro. Nel nome del "è un gioco, allora giochiamo", con 300mila euro ancora in ballo rifiuta anche una offerta da 33mila euro del Dottore che di certo gli avrebbero fatto comodo. Secondo molti, per accontentare le volontà della figlia. Risultato: un buco nell'acqua, con la capitolazione anche alla Regione fortunata dove fallisce l'assalto prima ai 100mila euro e poi ai 50mila.