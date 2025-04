Domenica In chiude prima, Mara Venier col "machete"

L'ultima puntata di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1, dovrebbe andare in onda a maggio, chiudendo prima rispetto agli altri programmi del daytime della tv di Stato. Secondo il sito DavideMaggio.it, la Rai avrebbe deciso di allungare tutto il daytime, che invece l’anno scorso ha chiuso i battenti a fine maggio. Dunque, quasi tutti i programmi delle rete, dalla mattina fino al preserale, saluteranno il pubblico a casa solo a fine giugno, il 27 per la precisione.

“Per quanto riguarda il daytime della Rai, viene posticipata la chiusura di un mese rispetto alle iniziali intenzioni", si legge sul portale. Di conseguenza, tutta la programmazione estiva, da Unomattina estate all’Estate in diretta, dovrebbe iniziare a luglio. Diverso il caso di Domenica In, che invece dovrebbe chiudere i battenti domenica 11 maggio. “Domenica In saluterà il pubblico l’11 maggio. Mara Venier avrebbe chiuso con appena tre puntate in meno rispetto a quella che doveva essere la durata originale del daytime Rai", si legge sempre sul sito di Davide Maggio.