Affari Tuoi, la gaffe di Ilaria indigna il pubblico: "L'Italia..."

Partita nefasta quella di Affari Tuoi andata in onda lunedì 14 aprile su Rai 1. A giocare Ilaria, concorrente della Regione Sicilia, che sfida il Dottore insieme alla madre Maria Rosa. La partita delle due inizia molto bene, salvo poi finire nel peggiore dei modi: a mani vuote. In ogni caso, durante il gioco, non mancano momenti di ilarità. L'occasione è un'offerta presentata dal Dottore, ossia 16.000 euro.

"Sono tanti soldi, dicevo sempre che avrei accettato ma quando stai qui non ti rendi conto di quello che faresti. Può cambiare tutto ma preferisco giocarmela", commenta la concorrente prima di rifiutare. Da qui il siparietto con protagonista il Dottore, che tramite Stefano De Martino chiede a Ilaria: "Con chi confina l’Italia?". "Con la Francia", la risposta di Ilaria. "E poi?", incalza PasQualo. "Con la Spagna…", una risposta/strafalcione che lascia basito De Martino ("In geografia non siamo messi benissimo") e crea immediatamente scalpore sui social.