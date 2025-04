Affari Tuoi, "si è fatto fregare": bufera su Armando

Armando dal Molise è stato il protagonista di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 23 aprile. Il concorrente, un impiegato comunale, ha detto di essere di Sepino, anche se vive a Campobasso. Insieme a lui al centro dello studio il fratello Daniele. I due hanno giocato con il pacco numero 6.

La sua partita è iniziata bene: i primi pacchi fatti fuori sono stati quelli da 500 e 1 euro. Poi sono stati eliminati anche i 20.000, i 30.000 e i 100.000 euro. Via, infine, i 20 euro. La prima offerta del dottore, invece, è stata di 34.000 euro. Armando però ha rifiutato. Subito dopo ha trovato, e quindi eliminato dal tabellone, i 4 calcioni, dolce tipico della sua Regione. Quando sono rimasti 7 pacchi rossi e 4 blu, l’offerta del dottore è salita a 39.000 euro. Ma anche in questo caso il pacchista ha rifiutato preferendo andare avanti. A quel punto ha fatto fuori i 10, i 10.000 e i 15.000 euro. Il dottore, a quel punto, ha aumentato l’offerta, facendola arrivare a 44.000 euro, la più alta della serata. Il pacchista del Molise ha detto ancora no.