L'Eredità, beffa per Biancamaria: come sfumano 45mila euro

Una beffa per Biancamaria. La concorrente de L'Eredità non è riuscita a indovinare la Ghigliottina. La ragazza è riuscita a raggiungere per la prima volta il gioco finale del game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ma è tornata a casa a mani vuote. Ecco le parole da associare durante la puntata di domenica 27 aprile: "Amore", "esplosivo", "abito", "Garibaldi", "Tom Cruise".

Il nome dell'attore hollywoodiano si inserisce tra gli indizi della Ghigliottina e poteva essere proprio questa l'anomalia in grado di portare la concorrente a risolvere l'enigma. Ma così non è stato. La sua parola? "Militare". Un termine che la giovane ha collegato al film Top Gun. "Tom Cruise - ha poi ammesso - non mi piace molto". La riprova è stata proprio il flop. Il film giusto infatti era Cocktail, pellicola del 1988 diretta da Roger Donaldson, con protagonisti proprio Tom Cruise, Bryan Brown e Elisabeth Shue.