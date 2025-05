L'Eredità, "inimmaginabili": bufera sui titoli di coda

Linda, Andrea e Margherita i tre concorrenti arrivati al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 26 maggio. A spuntarla, aggiudicandosi così la manche dei Cento Secondi, sono state Linda e Margherita. E infine, tra le due, ha avuto la meglio Linda, che si è seduta al tavolo della ghigliottina con un montepremi iniziale di ben 200mila euro.

"Tempo", "Naturale", "Restare", "Invitati" e "Pagamento" le cinque parole da collegare questa sera. Mentre dopo vari dimezzamenti la cifra in palio è scesa a 50mila euro. La concorrente ha ragionato per un minuto, come previsto dal regolamento, prima di dare la sua soluzione. Poi sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Gioco. "Non mi convince con le ultime due", ha però ammesso poco dopo. Purtroppo, in effetti, la soluzione era un'altra, ovvero Disposizione. Linda potrà riprovarci nella puntata in onda domani, martedì 27 maggio.