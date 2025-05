Affari Tuoi, "senza senso": tutti contro Chiara

Con i primi sei tiri sono stati eliminati subito 30mila, 100, 50mila, 5mila, 300mila e 20 euro. Via, insomma, molti dei pacchi più importanti. Di 25mila euro, invece, la prima offerta del dottore, che però la concorrente ha deciso di rifiutare. Nelle successive tre chiamate, quindi, Chiara ha trovato 1, 500 e 5 euro. Pescate ottime. A quel punto il dottore ha proposto alla concorrente di cambiare il pacco. Ma lei ha detto no, preferendo tenere il suo.

Chiara dall'Emilia Romagna è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 26 maggio. In studio con lei il fidanzato Federico. La pacchista ha spiegato che di professione è informatrice farmaceutica, mentre lui si occupa di analisi dati. La coppia, che ha rivelato di stare insieme da un anno, ha giocato con il pacco numero 6.

Purtroppo poi sono stati fatti fuori i 200mila euro e i 10mila euro. E a seguire, per fortuna, ecco le lasagne, piatto tipico della serata. Un assegno di 15mila euro quello offerto dal dottore a quel punto della partita. Prontamente rifiutato dalla giovane. In altri due tiri, quindi, sono stati eliminati 200 e 15mila euro. Di nuovo allora il dottore ha proposto un cambio, rifiutato ancora una volta. A seguire la coppia ha trovato Gennarino, la mascotte del programma e i 75mila euro. A un passo dalla fine sul tabellone sono rimasti solo 20mila e 100mila euro come pacchi rossi. La pacchista, allora, ha accettato il cambio, lasciando il suo numero 6 per il 18 della Calabria. Peccato che poi abbia eliminato anche i 100mila. Alla fine la sfida è stata: 50 euro contro 20mila euro. Purtroppo nel suo pacco c'era la cifra più bassa, 50 euro.

Non sono mancati i commenti dei telespettatori sui social. "Se pensava che i 50€ fossero nel suo pacco vecchio, perché non l’ha aperto prima? Boh senza senso sta partita #affarituoi", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Mi dispiace ma non riesco a empatizzare, è normale che torni a casa con 50€ quando giochi così male da tenerti fino all’ultimo il pacco che avevi cambiato #affarituoi". E ancora: "Partita giocata malissimo".