Affari Tuoi, clamoroso: come viene umiliata Chiara dalla regia

Curiosamente, anche la concorrente della serata si chiama Chiara . Lei è la pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Viene dalla provincia di Forlì-Cesena, ha una laurea in Farmacia e nella vita fa l'informatrice farmaceutica. Lei è fidanzata con Federico, che invece nella vita fa analisi dati e strategie elettroniche nell'ambito del motomondiale. Stanno insieme da solo un annetto, " ma molto intenso ". Insieme hanno giocato col pacco numero 6.

Ieri, lunedì 26 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi , il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . Prima di dare il benvenuto alla nuova concorrente della serata, il padrone di casa ha dato presentato la nuova pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Si chiama Chiara, viene da Udine ed è una studentessa.

La partita di Chiara e del suo fidanzato non è stata proprio indimenticabile. Anzi, la concorrente ha sbagliato tutte le scelte possibili. E alla fine si è ritrovata con una vera e propria miseria: 50 euro in gettoni d'oro. Un dettaglio che ha suscitato l'ilarità di alcuni telespettatori, che si sono fiondati su X per evidenziare come la regia abbia "umiliato" la concorrente: "La scritta 50 euro in gettoni d'oro mi ha steso ahahahahahaahah".