Chi l'ha visto?, ninidrina in studio: "È tossica", caos dalla Sciarelli

Prove con la ninidrina a Chi l'ha visto?. Durante la puntata di mercoledì 28 maggio, Federica Sciarelli ha avuto ospiti la dottoressa Marina Baldi e la dottoressa Raffaella Sorropago. A loro la conduttrice di Rai 1 ha chiesto di mostrare come sono state rilevate le impronte digitali presenti sulla scena del delitto. E in particolare la famosa traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio.

Sorropago ha invitato Sciarelli a toccare un foglio bianco in modo da lasciare le sue impronte. Poi, avvalendosi di un pennello, ha passato una polvere magnetica sul foglio e in pochi istanti sono apparse le impronte digitali della giornalista: "Questo è un metodo che viene usato su superfici che lo consentono e che dà una risposta immediata". Poi, si è passati a parlare della ninidrina con cui è stata presa l'impronta vicino al corpo di Chiara Poggi.

"È un prodotto completamente diverso dalla polvere - ha premesso l'esperta -. La polvere consente l'asportazione dell'impronta, mentre la ninidrina la mostra sulla superficie, ma ovviamente non può essere estratta perché la ninidrina viene assorbita dal muro. Quindi hanno trattato le pareti con la ninidrina e dopo dieci giorni sono tornati perché la ninidrina non è immediata come nel caso delle polveri".