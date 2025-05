Chi l'ha visto su Chiara Poggi: spunta la pista del ricatto sessuale

Nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. A svelare una pista inedita sarebbe Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. Durante la puntata di mercoledì 21 maggio, la trasmissione ha mostrato quanto sostenuto da un latitante in un documento, ossia che la 26enne aveva scoperto un giro di scandali sessuali legati al Santuario della Madonna della Bozzola, e da lì sarebbe partita la vicenda che si sarebbe conclusa il 13 agosto 2007 con la sua morte.

Tornando a giugno 2014 a Vigevano, nei locali della diocesi, un carabiniere travestito da religioso vede due uomini romeni parlare col promotore di giustizia inviato dal Vaticano per capire cosa stia succedendo. "I due uomini chiedono al prete 250mila euro per non far scoppiare uno scandalo, e gli fanno sentire un audio del rettore del Santuario della Bozzola di Garlasco. I contenuti sono a sfondo sessuale" spiega il servizio a cura di Vittorio Romano. Ci sarebbero infatti presunti filmati registrati nella camera da letto del religioso, che si sarebbe intrattenuto con diversi giovani.