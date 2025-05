L'Eredità, "andiamo bene...": Linda travolta dalle critiche

Linda è stata la protagonista de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata andata in onda ieri, giovedì 29 maggio. È stata lei, infatti, a sedersi (di nuovo) al tavolo della Ghigliottina, la fase finale del gioco, per provare a vincere un montepremi potenziale di 190mila euro. Poco prima al Triello aveva battuto Francesco Maria e Andrea; poi alla sfida dei "100 secondi" ha avuto la meglio su Andrea.

Le parole da collegare per Linda erano "Partire", "Personale", "Muro", "Sci" e "Schema". Mentre dopo vari dimezzamenti la cifra in palio è scesa a 23.750 euro, La concorrente ci ha ragionato per un minuto, come previsto dal regolamento, e poi ha puntato tutto sulla parola "maestro". A far storcere il naso ai telespettatori, però, sono state le spiegazioni che ha dato per l'associazione con "muro". Linda, infatti, ha spiegato che durante il suo percorso di studi universitari le sembrava di aver sentito l'espressione "muro maestro". L'abbinamento, però, non la convinceva, pur essendo laureata lei in architettura. La risposta corretta, comunque, era "Attacco". La campionessa potrà riprovarci nella puntata di questa sera, venerdì 30 maggio.