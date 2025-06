L'Eredità, "tirando le somme": cosa succede ai titoli di coda

Gabriele e Katia i due concorrenti che si sono sfidati ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata andata in onda questa sera, lunedì 2 giugno. A spuntarla, alla fine, è stato Gabriele a cui subito sono andati i complimenti del presentatore: "Ti vedo in grandissima forma, determinato, molto deciso". Liorni poi ha annunciato: "Abbiamo chiesto ai nostri campioni di poter devolvere, in caso di vincita, metà del montepremi in beneficenza e loro hanno accettato".

Al tavolo della ghigliottina Gabriele si è seduto con un montepremi iniziale di 190mila euro. Le parole da collegare invece erano principessa, scandalo, chiusura, completa e fiori. Dopo vari dimezzamenti la cifra in palio è scesa a 23.750 euro. Il campione ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine ha puntato tutto sulla parola piazza. Anche se ha subito messo le mani avanti dicendo di non avere avuto intuizioni sul collegamento con la parola principessa. La soluzione di questa sera, però, era un'altra e cioè collana.