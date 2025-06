Affari Tuoi, "niente trappola": Andrea spiazza tutti

Andrea dal Piemonte è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 2 giugno. Il concorrente ha spiegato che sta per diventare padre: la sua compagna Alessia è in procinto di partorire una bambina, Matilde. Con lui in studio Niccolò, il fratello. I due hanno giocato col pacco numero 12.

Con le prime sei chiamate, il pacchista ha eliminato zero euro, 100mila euro, 75mila euro, 50mila euro, 200 euro e 5mila euro. Tiri non proprio positivi, insomma. Di 29mila euro la prima offerta del dottore, che però i due fratelli hanno rifiutato. Nei successivi tre tiri, invece, sono stati trovati 500, 50 e 5 euro. Una tripletta perfetta questa volta. A quel punto è stato proposto un cambio pacco, che il concorrente piemontese ha deciso di accettare lasciando il suo numero 12 per il 7 della Basilicata. Purtroppo, però, Andrea ha poi scoperto che nel suo precedente pacco c'erano ben 300mila euro. Un colpo tremendo.