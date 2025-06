Affari Tuoi, per Giovanni un disastro al cubo

Nella puntata di Affari tuoi dell'11 giugno, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, ha partecipato Giovanni, rappresentante del Veneto, accompagnato dalla madre Maria Luisa, con il pacco numero 17. La serata, che segue il successo del 24,5% di share della puntata precedente, ha visto un gioco avvincente con momenti di tensione e scelte strategiche.

La partita inizia con l'eliminazione di pacchi significativi: il pacco 20 (Calabria) contiene 100 mila euro, il pacco 1 (Abruzzo) 50 euro, il pacco 8 (Sardegna) 300 mila euro, il pacco 19 (Sicilia) 50 mila euro, il pacco 12 (Valle d'Aosta) 200 mila euro e il pacco 15 (Puglia) 15 mila euro. Dopo sei tiri, con cinque pacchi rossi eliminati, il Dottore offre 10 mila euro, ma Giovanni rifiuta, deciso a proseguire. Successivamente, vengono aperti altri pacchi: il 18 (Lombardia) con 5 mila euro, il 4 (Lazio) con 10 mila euro, il 13 (Toscana) con 5 euro, il 3 (Liguria) con 30 mila euro, il 6 (Emilia Romagna) con zero euro e il 5 (Piemonte) con 20 mila euro.

Con un solo pacco rosso rimasto (75 mila euro) e sette pacchi blu, il Dottore propone 4 mila euro per quattro tiri, ma Giovanni insiste per arrivare fino in fondo. Tra i pacchi finali, il 10 (Umbria) contiene "Gennarino", il 9 (Basilicata) 10 euro, il 2 (Marche) "sarde in saor" e il 11 (Friuli Venezia Giulia) 200 euro.