Andrea Sempio, l'intercettazione spinosa: "Quanto ci costa 'sta cosa? 20mila?"

Emerge un nuovo audio di Andrea Sempio. A mandarlo in onda è Gianluigi Nuzzi durante Quarto Grado. L'audio inedito è stato trovato sul suo cellulare e risale al 28 giugno 2018. "L’altra volta quando abbiamo parlato, l’ultima volta che ci siamo visti tutti e tre io ho detto: ‘Ok, signori, quanto ci costa sta cosa? Perché comunque noi i conti in tasca dobbiamo farceli. E Soldani all’inizio di tutto aveva detto: ‘Voi avete tre avvocati, ma ne pagherete uno’, continuava a dire così la prima volta in assoluto che ci siamo visti".

Un vocale mandato ad Angela Taccia, allora sua amica, per parlare di Soldani, che l’aveva seguito insieme a Lovati e Colzani quando nel 2017 era stato accusato per la prima volta dell’omicidio di Chiara Poggi, per poi ottenere l’archiviazione. Un vocale che si inserisce nella vicenda dei flussi di denaro sui conti dei Sempio. I genitori dell'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi hanno sempre detto fossero relativi alle parcelle degli avvocati.