Reazione a catena, pesante sospetto sui Ferri Vecchi: "Troppo facile"

Oggi, martedì 26 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato il bentornati ai Ferri Vecchi, il trio di campioni composto da Lucia, Marco e Martina. A sfidarli ci sono le Provette, una squadra tutta al femminile composta da Arianna, Giulia e Maria Grazia. Anche loro lavoravano nei laboratori ed è per questo che hanno scelto il nome della loro squadra.

Ma all'Ultima catena ci sono arrivati ancora una volta i Ferri Vecchi. I campioni avevano la possibilità di portarsi a casa 28500 euro: un bel montepremi. E hanno deciso di non acquistare il terzo elemento. E quindi di avventurarsi senza aiuti per indovinare l'Ultima parola. L'unico indizio a loro disposizione era "Silenzio". Dopo un minuto di accesa discussione, i campioni si sono buttati con "Stampa". Ed era proprio la soluzione esatta.