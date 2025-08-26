Libero logo
martedì 26 agosto 2025
Reazione a catena, pesante sospetto sui Ferri Vecchi: "Troppo facile"

1' di lettura

Oggi, martedì 26 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato il bentornati ai Ferri Vecchi, il trio di campioni composto da Lucia, Marco e Martina. A sfidarli ci sono le Provette, una squadra tutta al femminile composta da Arianna, Giulia e Maria Grazia. Anche loro lavoravano nei laboratori ed è per questo che hanno scelto il nome della loro squadra.

Ma all'Ultima catena ci sono arrivati ancora una volta i Ferri Vecchi. I campioni avevano la possibilità di portarsi a casa 28500 euro: un bel montepremi. E hanno deciso di non acquistare il terzo elemento. E quindi di avventurarsi senza aiuti per indovinare l'Ultima parola. L'unico indizio a loro disposizione era "Silenzio". Dopo un minuto di accesa discussione, i campioni si sono buttati con "Stampa". Ed era proprio la soluzione esatta.

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "meritata vincita dopo le fregature che hanno subito nei giorni scorsi", "Mah, troppo facile oggi. 'Stampa' è la prima parola che sarebbe venuta in mente a chiunque, oltre a essere quasi l'unica con un minimo di senso logico", "Soluzione semplice ma se lo meritavano".

