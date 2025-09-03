Marina La Rosa, la denuncia: "Mi mandava foto tutto nudo"

Anche Marina La Rosa è rimasta vittima della giungla del web senza regole e senza tutela. Mentre l'Italia si indigna per le storiacce delle foto private e intime di donne comuni, moglie, ex, attrici e protagoniste della politica raccolte in gruppi chiusi su Facebook come "Mia moglie" e siti-community come "Phica.eu", oggi entrambi chiusi dopo lo scandalo, anche la concorrente del primo storico Grande Fratello ha deciso di raccontare la sua storia personale, ospite di Bianca Berlinguer in studio nella prima puntata stagionale di E' sempre CartaBianca, su Rete 4.

"Ti voglio raccontare questa cosa Bianca - spiega Marina -. C'era una persona che mi mandava su Instagram massaggi privati molto spinti. Non era carino, non era piacevole e così dopo qualche mese l'ho segnalato varie volte. Non succedeva niente, lui cominciava a mandarmi delle foto completamente nudo, io ho continuato a segnalarlo finché il suo profilo è stato chiuso. Ma poco dopo ne ha aperto un altro, con un altro nome, e mi ha scritto ancora: 'guarda che sono sempre io'. Ormai è diventata una questione tra e me e lui, non succede niente, non c'è nessuna tutela"