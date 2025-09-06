Casa a Prima Vista, due studentesse cercano casa a Milano? Polemica sul maxi budget

"Siamo entrambe studentesse e studiamo giurisprudenza. Io al primo anno e lei al secondo", ha raccontato Anita. Luigia, invece, ha spiegato: "In previsione di voler rimanere a Milano anche dopo gli studi, io e mia sorella (Alessia, ndr) abbiamo parlato con i nostri genitori e abbiamo pensato di acquistare una casa, dove verrà a vivere con noi anche Anita". A quel punto ecco la richiesta: "Stiamo cercando un quadrilocale con una stanza per ognuna di noi. Almeno 100 metri quadrati, due bagni sono indispensabili per sopravvivere". Idee chiare anche su zona e budget: "L'ideale sarebbe zona Sant'Ambrogio, dove studiamo, o qualcosa di collegato con metro verde o blu. Budget di 800mila euro".

Le prime puntate della nuova edizione di Casa a Prima Vista non stanno deludendo le aspettative. Protagoniste della puntata in onda giovedì 4 settembre su RealTime due studentesse di giurisprudenza, Anita e Luigia, che hanno chiesto ai famosi agenti immobiliari della tv. Ida, Gianluca e Mariana di trovare per loro una casa in centro a Milano.

Proprio la cifra ha sollevato qualche polemica sul web. "Casa da 880.000 in una zona super centrale e il problema è la pavimentazione diversa fra sala e cucina. Io non ce la posso fare #CasaAPrimaVista", ha scritto per esempio qualcuno su X. Qualcun altro invece: "Poi mi spiegate come faccia uno a permettersi 800k di casa".

La prima proposta è stata quella di Mariana, un appartamento in zona Bocconi, che però non ha incontrato i gusti delle future coinquiline perché non dotato di ambienti separati. La proposta di Ida era invece a Crescenzago, ma il problema era sempre lo stesso. Più convincente invece la proposta di Gianluca, che infatti poi è quella che ha vinto: quadrilocale in zona Cinque Giornate, vicino al Palazzo di Giustizia, con tre stanze e anche tre bagni. Nonostante fosse oltre il budget di 50mila euro, Anita e Luigia l'hanno comunque premiata.