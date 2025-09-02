Avanti un altro, Bonolis-choc: Pino Insegno a Valanga

Partenza disastrosa per Avanti un Altro su Canale 5: in termini di ascolti, la prima parte del quiz condotto da Paolo Bonolis è stata seguita da 1 milione e 353 mila spettatori a casa con uno share pari al 14.30%, mentre nella seconda il numero di telespettatori è salito a poco meno di 2 milioni con il 15.60%. Risultati al di sotto delle aspettative.
Ascolti ottimi invece per la trasmissione che va in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1, cioè Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno. Andando nel dettaglio il programma Rai è stato seguito nella prima parte da 2 milioni e 326 mila spettatori a casa con uno share pari al 21.50%, mentre nella seconda i telespettatori sono stati 3 milioni e 580 mila con il 25.40%. Bonolis riuscirà nei prossimi giorni ad incrementare un po' lo share? Intanto, però, la sua nuova avventura è partita già in salita.
Paolo e Luca tornano alla carica con “Avanti un altro”Dal stasera su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, torna con puntate inedite Avanti...
Alla stessa ora di Reazione a catena e Avanti un altro, su Rete 4 va in in onda invece prima il telegiornale e successivamente la telenovela spagnola "La Promessa". In termini di ascolti, il tg ha intrattenuto 564 mila spettatori con il 4.80% di share, mentre la telenovela continua ad essere seguitissima: è stata vista da 732 mila persone con uno share pari al 4.65%.