Avanti un altro, Bonolis-choc: Pino Insegno a Valanga

Partenza disastrosa per Avanti un Altro su Canale 5: in termini di ascolti, la prima parte del quiz condotto da Paolo Bonolis è stata seguita da 1 milione e 353 mila spettatori a casa con uno share pari al 14.30%, mentre nella seconda il numero di telespettatori è salito a poco meno di 2 milioni con il 15.60%. Risultati al di sotto delle aspettative.

Ascolti ottimi invece per la trasmissione che va in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1, cioè Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno. Andando nel dettaglio il programma Rai è stato seguito nella prima parte da 2 milioni e 326 mila spettatori a casa con uno share pari al 21.50%, mentre nella seconda i telespettatori sono stati 3 milioni e 580 mila con il 25.40%. Bonolis riuscirà nei prossimi giorni ad incrementare un po' lo share? Intanto, però, la sua nuova avventura è partita già in salita.