In Onda, Marianna Aprile mani sul volto: non si trattiene

Lui piange, lei ride, l’altro va in brodo di giuggiole. Scene surreali venerdì sera tanto sul palco della Festa dell’Unità di Bisceglie quanto in studio a In Onda, su La7. Il collegamento è con la Puglia: l’europarlamentare del Pd Antonio Decaro annuncia in diretta la sua decisione di accettare la candidatura a governatore alle prossime elezioni regionali. Una tarantella lunga settimane e forse ancora non conclusa, nonostante la segretaria Elly Schlein, in piedi accanto all'ex sindaco di Bari, si sforzi di mostrare un sorriso raggiante. Decaro ha dato il via libera alla presenza ingombrante di Nichi Vendola nelle liste degli alleati di Avs, facendo cadere il suo veto, ma resta ancora aperta la questione Emiliano: che farà il governatore uscente? Bella grana. «Ho vissuto giorni complicati, è stata un'estate bellissima», esordisce Decaro sul palco, visibilmente emozionato.

«Mai avrei pensato che le pagine del mio libro mi avrebbero permesso di vivere un’esperienza straordinaria, girando tutte le piazze della Puglia e incontrando migliaia di persone, quel libro mi ha permesso di toccare con mano il vostro affetto, il vostro abbraccio, e io di fronte a quell'abbraccio non potevo girare le spalle».

Il conduttore Luca Telese, nel frattempo, annusa lo scoop. Non capita tutti i giorni di intercettare un annuncio di questo tipo in tempo reale. «Non girerò le spalle al mio popolo - ribadisce Decaro -. Mi sono candidato anche perché ho fatto una promessa a un amico, se quel mio amico ci fosse ancora mi direbbe: “Anto”, mena!”». Lo ripete due, tre volte. Con enfasi, sul punto di piangere. La Aprile, in studio, prima si copre il volto con le mani, quasi sconvolta, e poi gli ride letteralmente in faccia.

«Io da oggi ci sono, andiamo a vincere questa campagna elettorale e continuiamo questo percorso per la nostra regione», chiosa Decaro. E inciucio sia, insomma. In collegamento con In Onda c’è anche Rosy Bindi, che bastona i protagonisti della telenovela pugliese: «Vogliamo scomodare la parola nobile “politica” per commentare queste cose?». «Faccio molta fatica - prosegue la storica esponente dem -. Io non ho parole, capisco le ragioni di Decaro che vuole fare il presidente senza i tutori alle spalle, tra di loro molto diversi», spiega riferendosi a Emiliano e Vendola, ma «una cosa è certa: è uno spettacolo che non fa bene alla politica, non farà bene alla campagna elettorale e non farà bene per combattere l’astensionismo che di fronte a questi comportamenti non può che aumentare».