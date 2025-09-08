Libero logo
La Nazionale torna appetibile

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Italia-Estonia) Secondo gli esperti, partita relativamente facile per la nostra Nazionale, ma il pokerissimo rifilato all’Estonia nel match di venerdì valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ha avuto anche l’effetto di riaccendere una platea demotivata dopo le ultime prestazioni contro Norvegia e Moldova. L’Auditel segna un 34.4% con 6.047.000 telespettatori sintonizzati su Rai 1, secondo tempo mediamente visto da 6.280.000 teste col 36.5% di share e boom di 204mila utenti connessi dai device. Rispetto a Spalletti, che ha avuto il merito di riavvicinare i bambini alla Nazionale con punte del 45% tra gli 8/14 anni (come più volte documentato dai dati Omnicom Media Group), il nuovo CT Gattuso sembra aver risvegliato un maggior interesse al Sud con picchi in Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata oltre il 38% di share. L’apertura delle marcature al 58° minuto di Moise Kean ha fatto schizzare lo share medio sopra il 40% così come il raddoppio di Retegui e il quinto gol di Bastoni. Audience che sposta l’asse al Sud. Sarà interessante verificare se il trend trova ulteriori conferme nelle prossime gare. 

