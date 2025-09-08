È sempre cartabianca, occhio ad Adriano Panatta: cosa trapela

Domani, martedì 9 settembre, torna in prima serata su Rete 4 l’appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk-show di Videonews condotto da Bianca Berlinguer. La puntata affronterà i temi caldi dell’attualità internazionale e nazionale. Al centro della discussione ci sarà la crisi in Medio Oriente, aggravata dal recente attentato a Gerusalemme e dalle tensioni legate al conflitto a Gaza. Sullo sfondo, anche l’ultimatum di Donald Trump a Hamas: l’ex presidente statunitense ha chiesto al gruppo palestinese di accettare la nuova proposta di accordo per fermare la guerra.

Non mancherà un approfondimento sul dibattito politico interno. La Global Sumud Flotilla, l’iniziativa che mira a rompere il blocco navale imposto alla Striscia di Gaza e a portare aiuti umanitari, divide infatti la politica italiana, tra sostenitori e critici dell’operazione.