L'aria che tira, rissa Bompiani-Parenzo: "E lo dice oggi?"

Nel giorno in cui sei civili israeliani sono stati trucidati su un bus a Gerusalemme, la polemica sul conflitto di Gaza non si spegne. Anzi, si accende nei toni. Nello studio de L'Aria che tira non si può non parlare di ciò che sta accadendo proprio in Medio Oriente in queste ore. Ma a quanto pare Ginevra Bompiani, davanti all'orrore dei terroristi che hanno ammazzato sei persone, ha un solo obiettivo: attaccare il governo Netanyahu per il conflitto a Gaza .

Secondo le prime informazioni fornite dal servizio di soccorso del Magen David Adom e dalla polizia, sei persone sono ri...

E così la spara grossa: "Il problema è il terrorismo, e il più grande terrorista del mondo è Israele". Parole sconcertanti che hanno indignato il conduttore David Parenzo che ha risposto alla Bompiani con parole chiare: "Lei è molto curiosa, nel giorno di un attentato terroristico a Gerusalemme, lei dice questo...". Insomma, la propaganda Pro-Pal si fa strada anche davanti a un attentato terroristico dalla violenza inaudita. Di fatto in queste ore anche l'Anp ha condannato quanto accaduto questa mattina a Gerusalemme. Il governo Netanyahu ha comunque promesso di non dare tregua ai terroristi. Gli autori materiali dell'attacco sono già stati uccisi, mentre l'Idf sta dando la caccia anche ai fiancheggiatori dei tagliagole circondano alcuni villaggi in Cisgiordania. Un altro capitolo della lotta di Israele contro il regno del terrore.