La Ruota della Fortuna, il gesto di Gerry Scotti: Miriam, è dramma

Gira la ruota! Ancora qua, ancora nello studio del mitico Gerry Scotti, una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game-show in onda su Canale 5 che sta ottenendo risultati d'ascolto fantasmagorici. La puntata in questione è quella di ieri sera, giovedì 11 settembre: a salutare il programma è stato Claudio da Milano, consulente bancario con la passione per il rugby, che aveva scelto di giocare affiancato dal giovane Nicolò, figlio della sua compagna. Per lui l’avventura si è conclusa con un bottino di 36.800 euro, soldi messi in cascina nell'arco di due puntate.

La nuova campionessa è così Miriana da Udine, ostetrica che in sette anni di carriera ha fatto nascere più di 200 bambini, spiega con orgoglio. Originaria del Molise, proprio come la valletta Samira Lui, ha affrontato la gara con la nipote al suo fianco e il pensiero rivolto al compagno Pierpaolo. In studio c’era anche Alberto da Cagliari, geologo specializzato in sistemazioni idrologiche, che però non è riuscito a conquistare la vittoria.