La Ruota della Fortuna, il gesto di Gerry Scotti: Miriam, è dramma

Gira la ruota! Ancora qua, ancora nello studio del mitico Gerry Scotti, una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game-show in onda su Canale 5 che sta ottenendo risultati d'ascolto fantasmagorici. La puntata in questione è quella di ieri sera, giovedì 11 settembre: a salutare il programma è stato Claudio da Milano, consulente bancario con la passione per il rugby, che aveva scelto di giocare affiancato dal giovane Nicolò, figlio della sua compagna. Per lui l’avventura si è conclusa con un bottino di 36.800 euro, soldi messi in cascina nell'arco di due puntate.
La nuova campionessa è così Miriana da Udine, ostetrica che in sette anni di carriera ha fatto nascere più di 200 bambini, spiega con orgoglio. Originaria del Molise, proprio come la valletta Samira Lui, ha affrontato la gara con la nipote al suo fianco e il pensiero rivolto al compagno Pierpaolo. In studio c’era anche Alberto da Cagliari, geologo specializzato in sistemazioni idrologiche, che però non è riuscito a conquistare la vittoria.
Il momento più intenso è arrivato nel gioco finale, il cui filo conduttore era la parola "Stop". Miriana ha mostrato sangue freddo e intuito, riuscendo a indovinare una delle definizioni e portando a casa 10mila euro. Tuttavia, la fortuna non è stata dalla sua parte: la seconda busta, infatti, nascondeva il super jackpot da 200mila euro, sfuggito per un soffio a causa di una scelta che si è rivelata... carissima. Una beffa incredibile, che ha fatto trattenere il respiro a tutto il pubblico in studio e a casa.
Alla fine, Miriana ha chiuso la serata con un montepremi complessivo di 19.100 euro, somma che comprende i 9.100 euro conquistati durante la gara e i 10mila vinti nel gioco finale. Un debutto certo positivo, anche se resta l'amaro in bocca per quell’occasione mancata. Già, 200mila euro cambiano la vita...