Enzo Iacchetti attacca Eyal Mizrahi in tv: "Vengo lì e ti prendo a pugni"

A È sempre Cartabianca, il talk show di Bianca Berlinguer su Rete 4 va in scena uno scontro molto acceso tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi presidente della federazione Amici Di Israele. Il tema al centro del dibattito è la guerra a Gaza e le operazioni dell'Idf proprio in queste ore a Gaza City. Iacchetti perde subito le staffe: "Come si fa a sostenere che gli israeliani non sono responsabili di quanto sta accadendo, quando sono già morte quasi 70 mila persone e 20 mila bambini?". E ancora: "Non parlo con un contraddittorio, in questa guerra non c'è un contraddittorio perché un solo esercito".

A questo punto Mizrahi provoca Iacchetti che come lui stesso ha detto "non ammette contraddittorio": "Sei un fascista", esclama Mizrahi. A questo punto Iacchetti perde definitivamente il controllo e si lascia andare ad insulti e minacce: "Pezzo di me**a, stro** o vengo e ti prendo a pugni". Poi le urla e la conduttrice non ha altra scelta che mandare la pubblicità. La clip sta facendo rapidamente dei social con i pro-pal che hanno trovato in Iacchetti il loro nuovo eroe. In tanti però criticano i toni violenti dell'ex conduttore di Striscia. Insomma, come spesso accade in questi casi, sui social le tifoserie si dividono.