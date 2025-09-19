Dritto e rovescio, Cruciani spiana lo studente: "Non sai niente!"

Libero logo
di Claudio Brigliadorivenerdì 19 settembre 2025
"Ha fomentato un odio enorme". La questione Charlie Kirk continua a dividere e infiammare i talk televisivi. Lo stesso accade a Dritto e rovescio, il programma di approfondimento e dibattito condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

In collegamento c'è un giovane studente di sinistra che attacca l'attivista americano, trumpiano, ucciso con un colpo di fucile la scorsa settimana durante un dibattito pubblico alla Utah Valley University. Di fronte alle accuse del ragazzo, Del Debbio incalza: "Lei sta dicendo che se l'è cercata? Parli chiaro". "No, io condanno senz'altro la violenza politica, assolutamente", replica lo studente con il padrone di casa che caustico commenta: "Oh, ci è arrivato al 90esimo minuto".

"Però bisogna farsi un esame di coscienza gigantesco - prosegue il giovane -. Kirk ci diceva che le esecuzioni in America vanno fatte in diretta televisiva, parlava continuamente con un linguaggio di morte, parlava di suicidio dell'America, di Islam e sinistra che tagliano la gola all'America. Questo è il linguaggio che utilizzava".

Qui arriva la replica furente di Giuseppe Cruciani: "Linguaggio di morte? Ma lei non sa nulla di Charlie Kirk e della sua breve vita, lei non sa nulla! Lei non sa nulla di quello che ha fatto questo signore, questo ragazzo". "Sì io non so nulla e lei sa tutto, Cruciani!" "Lei estrapola delle frasi, come si direbbe, a quest'ora si può dire, a caz***o di cane, lei estrapola delle frasi". E in studio il pubblico si scatena tra risate e applausi a scena aperta", con lo stesso Del Debbio a cui scappa un sorriso.

