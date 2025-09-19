Dritto e rovescio, Cruciani spiana lo studente: "Non sai niente!"

In collegamento c'è un giovane studente di sinistra che attacca l'attivista americano, trumpiano , ucciso con un colpo di fucile la scorsa settimana durante un dibattito pubblico alla Utah Valley University . Di fronte alle accuse del ragazzo, Del Debbio incalza: "Lei sta dicendo che se l'è cercata? Parli chiaro". "No, io condanno senz'altro la violenza politica, assolutamente", replica lo studente con il padrone di casa che caustico commenta: "Oh, ci è arrivato al 90esimo minuto".

"Ha fomentato un odio enorme". La questione Charlie Kir k continua a dividere e infiammare i talk televisivi. Lo stesso accade a Dritto e rovescio , il programma di approfondimento e dibattito condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

"Però bisogna farsi un esame di coscienza gigantesco - prosegue il giovane -. Kirk ci diceva che le esecuzioni in America vanno fatte in diretta televisiva, parlava continuamente con un linguaggio di morte, parlava di suicidio dell'America, di Islam e sinistra che tagliano la gola all'America. Questo è il linguaggio che utilizzava".

Qui arriva la replica furente di Giuseppe Cruciani: "Linguaggio di morte? Ma lei non sa nulla di Charlie Kirk e della sua breve vita, lei non sa nulla! Lei non sa nulla di quello che ha fatto questo signore, questo ragazzo". "Sì io non so nulla e lei sa tutto, Cruciani!" "Lei estrapola delle frasi, come si direbbe, a quest'ora si può dire, a caz***o di cane, lei estrapola delle frasi". E in studio il pubblico si scatena tra risate e applausi a scena aperta", con lo stesso Del Debbio a cui scappa un sorriso.