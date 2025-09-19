Dritto e rovescio, lo studente zittisce la sinistra: "Come è morto Charlie Kirk"

Non solo odio, in Italia c’è anche chi considera Charlie Kirk un eroe e non gioisce affatto per la sua morte, anzi, la ritiene un gravissimo attacco alla democrazia. È il caso di Lorenzo, un giovane studente di Roma che, però, ha vissuto e studiato per un periodo della sua vita anche negli Stati Uniti, in California, e ha conosciuto dal vivo l’attivista americano. Lo si vede anche in uno dei video pubblici di Kirk, mentre discute con lui e, alla fine, gli stringe la mano soddisfatto del confronto avuto.
Lorenzo è nello studio di Paolo Del Debbio, quello di Dritto e Rovescio talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4, per dare la sua testimonianza. Questo il suo racconto: "Ho avuto il piacere di conoscere Charlie Kirk mentre stavo studiando a San Diego e io le posso garantire una cosa (rivolgendosi a Del Debbio, ndr): le persone che muovono accuse dicendo che Charlie era un estremista sono persone ignoranti, che evidentemente non hanno mai seguito questo personaggio".
La giornalista che lo intervista, allora, gli chiede: "Secondo te c'è questo clima d'odio di cui tanto stiamo parlando? Visto che tu vivi in Italia, ma conosci anche l'ambiente americano". Lorenzo replica: "Purtroppo si, e mi riferisco all'Italia, mi è bastato vedere i commenti che hanno fatto molti italiani dopo la morte di questo personaggio, che secondo me è morto da eroe. Andando molto più sul concreto, su quel che ci riguarda, noi abbiamo un governo di centrodestra che viene continuamente non criticato, ma aggredito accusandolo di essere fascista e di essere estremista".
Su X c’è chi lo apprezza e scrive: "Grazie, grande, grandissimo ragazzo, i sinistri mentre parlavi hanno abbassato gli occhi… grazie per le tue parole”. C’è anche chi, però, lo contesta e scrive: "Kirk Morto da eroe? Gli eroi sono amati da tutti, Kirk era amato solo da chi condivideva le sue idee, che dividevano e ferivano".
"Ho avuto il piacere di conoscere Charlie Kirk.— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 18, 2025
