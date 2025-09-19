Dritto e rovescio, lo studente zittisce la sinistra: "Come è morto Charlie Kirk"

Non solo odio, in Italia c’è anche chi considera Charlie Kirk un eroe e non gioisce affatto per la sua morte, anzi, la ritiene un gravissimo attacco alla democrazia. È il caso di Lorenzo, un giovane studente di Roma che, però, ha vissuto e studiato per un periodo della sua vita anche negli Stati Uniti, in California, e ha conosciuto dal vivo l’attivista americano. Lo si vede anche in uno dei video pubblici di Kirk, mentre discute con lui e, alla fine, gli stringe la mano soddisfatto del confronto avuto.

Lorenzo è nello studio di Paolo Del Debbio, quello di Dritto e Rovescio talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4, per dare la sua testimonianza. Questo il suo racconto: "Ho avuto il piacere di conoscere Charlie Kirk mentre stavo studiando a San Diego e io le posso garantire una cosa (rivolgendosi a Del Debbio, ndr): le persone che muovono accuse dicendo che Charlie era un estremista sono persone ignoranti, che evidentemente non hanno mai seguito questo personaggio".