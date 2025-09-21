Ruota della fortuna, è Samira Lui l'arma segreta di Gerry Scotti

C’è un segreto neppure troppo nascosto nel successo che sta ottenendo quotidianamente La Ruota della Fortuna su Canale 5, mettendo nei guai Affari tuoi, la Rai e Stefano De Martino che, sino a qualche tempo fa, quando il rivale sulla rete ammiraglia Mediaset era Striscia la Notizia, spadroneggiava nel prime time guadagnandosi consensi enormi quale volto nuovo dell’emittente di Stato. Da qualche giorno se ne erano accorti in tanti quando si sintonizzavano, alle 20,30, su Canale 5 e la spiegazione è venuta finalmente a galla: accanto al format indubbiamente indovinato, ripescato da Pier Silvio Berlusconi direttamente dagli anni ‘80 e ‘90, e accanto al conduttore che è garanzia di sicuro successo, ovvero Gerry Scotti, c’è Samira. Ovvero la ragazza che affianca il conduttore e rappresenta la presenza simpatica, bella e rassicurante della Ruota. Ovvero tutto quello che serve a un programma che entra nei nostri salotti e fa compagnia alle famiglie italiane esattamente come succedeva decenni fa, ai tempi del grande Mike Bongiorno. Samira Lui ha un ruolo importante nello sviluppo del gioco, incarna la presenza ideale per lo stesso Gerry Scotti e per gli stessi concorrenti, disseminando empatia e generando serenità nell’andamento del gioco. Di lei lo stesso Gerry, del quale tutto si può dire meno che sia un anchor -man accentratore, ha detto: «Samira è intelligente e spontanea, non è soltanto uno splendore di ragazza.

In più ha la dote essenziale per questo format, quello di saper improvvisare durante le riprese. Con il sottoscritto e gli stessi concorrenti si è costruito un rapporto che diverte il pubblico a casa. Evi sembra poco?». Samira stessa ammette questa chimica vincente che, per esempio, è totalmente assente nel programma rivale dove Stefano De Martino ha il polso della situazione e recita da mattatore, seppur ridimensionato dagli indici di ascolto che lo stanno penalizzando. Di Samira, il cui cognome è Lui, poco si sapeva prima della Ruota della Fortuna: nata a Udine 27 anni fa, papà senegalese e mamma italiana, è fidanzata con Luigi Punzo, ex modello e ora manager di eventi: ha partecipato nel 2017, appena 18enne, al concorso di miss Italia classificandosi terza. Il suo desiderio era quello di diventare architetto ma, sin da ragazza, ha sempre pensato al suo avvenire anche nel mondo dello show-business e ha seguito corsi di lingue e letterature straniere, denotando intuito e personalità. «Con Gerry c’è una notevole sintonia», ha raccontato Samira che sa bene di essere parte integrante del programma e, quindi, del successo che sta ottenendo. Il gioco della parti è un passparteut per entrare nei gusti degli italiani che, a quell’ora, erano abituati ad assistere su Canale 5 alle surreali notizie di Striscia e, ora, assistono a un gustoso e rilassante game-show che piace a tutti, nonni e bambini. «La cosa bella è che con Gerry non recitiamo certo un copione scritto prima della trasmissione, ci divertiamo parecchio a prenderci in giro e questo è davvero la chiave del programma e, penso, anche del suo successo improvviso e inaspettato arrivato sin dalle prime puntate».

