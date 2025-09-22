L'aria che tira, rissa Moretti-Sardone: "Utile idiota", "E poi parlate d'odio..."

Si scaldano gli animi negli studi televisivi di La7, dove a L'aria che tira è andato in scena un acceso confronto tra la dem Alessandra Moretti e la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone. Il conduttore David Parenzo aveva introdotto il suo blocco della trasmissione ponendo al centro del dibattito lo spinoso scenario internazionale che vede la Russia rendersi protagonista di continue provocazioni verso paesi Nato. Dal canto suo, Donald Trump ha fatto sapere che se Putin premerà sulla Polonia, gli Stati Uniti sarebbero pronti a intervenire.

"Gli Stati membri da soli dove volete che possano andare nei confronti di questo scenario geopolitico? Significa ignorare la realtà - ha tuonato Moretti - e fare francamente la fine dell'utile idiota come sta facendo Trump, che si sta facendo sbeffeggiare da Putin. Questa è la spiacevole realtà che dobbiamo affrontare".