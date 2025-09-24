Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

DiMartedì, Augias infanga Meloni? "Non li tollero", viene travolto

di Roberto Tortoramercoledì 24 settembre 2025
DiMartedì, Augias infanga Meloni? "Non li tollero", viene travolto

(La7)

2' di lettura

Sono questi i giorni dell’odio e dell’intolleranza, questi i giorni di un clima di tensione palese tra guerre, omicidi e conflitti internazionali? Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato a “Fenix”, la kermesse dei giovani di Fratelli d’Italia al Laghetto dell’Eur, a Roma, ribadendo la volontà dell’Italia di non cadere nel tranello. La premier ha detto con forza: “Non abbiamo avuto paura ai tempi in cui potevi essere ammazzato a colpi di chiave inglese per aver scritto un tema sulle Brigate Rosse e non abbiamo paura oggi. Sono gli altri che non sono stati cresciuti così, sono gli altri che sono stati cresciuti con l'idea che chi era diverso da te andava abbattuto”. 

Di questo intervento e queste parole chiede conto Giovanni Floris a Corrado Augias, all’interno del programma “diMartedì”, approfondimento settimanale di LA7 su politica e attualità. Augias risponde piuttosto infastidito all’intervento di Giorgia Meloni: “Mi scusi Floris, io sono una persona moderata, data anche la mia età. Non tollero questi toni gridati, insofferenti, un perenne comizio. Un capo del governo non può fare ogni giorno il comizio. Ogni tanto bisognerebbe parlare con pacatezza".

Formigli, Gruber, Floris: la vera opposizione è La7. E il salotto di Lilli riparte con l’attacco a Meloni

Il Corriere della sera - di proprietà di Urbano Cairo -, intervista Lilly Gruber, conduttrice di punta de La 7 - ...

Su X, però, c’è chi lo critica e scrive: “Caro Augias, pure io sono di un'altra generazione, ma cerco di capire i più giovani... Non ritengo corretto, perciò, fare speculazione politica. Scusi grazie”. C’è chi usa toni più duri: “Dite al signor Augias, che chiede bon-ton, che lui con toni pacati dice tante di quelle ca***e che preferirei che urlasse un po' di più e dicesse meno bestialità”. C’è, infine, chi aggiunge: “Quando parla la Schlein fa la stessa identica cosa, questo è ora che vada ai giardinetti, perché se deve andare in TV a dire le solite ca***e, non ha alcun senso invitarlo, non sopporta la Meloni basta che lo dica”.

Corrado Augias gela Bersani: "Meloni formidabile. La sinistra? No"

Botta e risposta tra Pier Luigi Bersani e Corrado Augias. Entrambi ospiti de La Torre di Babele, i due hanno dibattuto s...

a La Torre di Babele Corrado Augias gela Bersani: "Meloni formidabile. La sinistra? No"

Come al circo DiMartedì, Luttwak spiana "il giovane Di Battista"

La tv di Cairo Formigli, Gruber, Floris: la vera opposizione è La7. E il salotto di Lilli riparte con l’attacco a Meloni

tag
corrado augias
dimartedì

a La Torre di Babele Corrado Augias gela Bersani: "Meloni formidabile. La sinistra? No"

Come al circo DiMartedì, Luttwak spiana "il giovane Di Battista"

La tv di Cairo Formigli, Gruber, Floris: la vera opposizione è La7. E il salotto di Lilli riparte con l’attacco a Meloni

ti potrebbero interessare

1273x566

Corrado Augias gela Bersani: "Meloni formidabile. La sinistra? No"

Caterina Spinelli
1104x593

DiMartedì, Luttwak spiana "il giovane Di Battista"

Claudio Brigliadori
848x431

Formigli, Gruber, Floris: la vera opposizione è La7. E il salotto di Lilli riparte con l’attacco a Meloni

Fabio Rubini
521x291

Il partito di La7

Mario Sechi