Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

Reazione a Catena, "non convince": pesantissimi sospetti a fine puntata

di
Libero logo
venerdì 26 settembre 2025
Reazione a Catena, "non convince": pesantissimi sospetti a fine puntata

(RaiPlay)

1' di lettura

 Due più una, le campionesse in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono state sconfitte dagli sfidanti, i Cima di Rapa, nella puntata in onda ieri sera, giovedì 25 settembre. Le gemelle Eleonora e Barbara e l'amica Sara, quindi, hanno dovuto dire addio al programma. I nuovi campioni, invece, Francesco, Domenico e Daniela, sono pugliesi, provengono da Corato e Bisceglie. 

Giunti all'Ultima catena con un bottino di 145mila euro, i Cima di Rapa hanno poi visto scendere il montepremi a 9.063 euro, la cifra con cui sono arrivati all'ultima parola. I due indizi a loro disposizione erano "Lato" e "Illustrato". Loro allora hanno puntato tutto su "Esposto" e hanno indovinato. 

Reazione a catena, "a chi stanno sulle p***e" i Cima di Rapa

"Che cavolo di catena" è uno dei commenti più educati che piovono su X riguardo agli autori di R...

Diversi i commenti dei telespettatori sui social. Se qualcuno ha fatto i complimenti ai nuovi campioni: "Molto bravi. Vittoria meritatissima anche perché hanno mantenuto un montepremi discreto nonostante il delirio degli autori", qualcun altro invece ha messo in discussione la soluzione offerta dal programma: "Esposto con illustrato non mi convince per niente". E infine c'è chi ha criticato l'ultimo gioco del programma in generale: "Che catena brutta!", "Dove l'hanno presa questa catena stasera?", "Ma chi ha fatto questa catena?". 

Reazione a catena, le Due più una umiliate : "Brutti pensieri"

Nella puntata di Reazione a Catena del 24 settembre 2025, condotta da Pino Insegno su Rai 1, il trio femminile "Le ...

Campioni, ma... Reazione a catena, "a chi stanno sulle p***e" i Cima di Rapa

Reazione a Catena Reazione a catena, le Due più una umiliate : "Brutti pensieri"

Complotto contro le concorrenti Reazione a catena, il complotto contro le Due più Una: "Hanno cambiato la parola"

tag
reazione a catena
pino insegno

Campioni, ma... Reazione a catena, "a chi stanno sulle p***e" i Cima di Rapa

Reazione a Catena Reazione a catena, le Due più una umiliate : "Brutti pensieri"

Complotto contro le concorrenti Reazione a catena, il complotto contro le Due più Una: "Hanno cambiato la parola"

ti potrebbero interessare

1592x743

Reazione a catena, "a chi stanno sulle p***e" i Cima di Rapa

Redazione
874x502

Reazione a catena, le Due più una umiliate : "Brutti pensieri"

Redazione
1298x685

Reazione a catena, il complotto contro le Due più Una: "Hanno cambiato la parola"

Redazione
542x279

Reazione a catena, Pane e Mieli travolti: "Li dovevano cacciare"

Redazione