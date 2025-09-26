Reazione a Catena, "non convince": pesantissimi sospetti a fine puntata

Due più una, le campionesse in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono state sconfitte dagli sfidanti, i Cima di Rapa, nella puntata in onda ieri sera, giovedì 25 settembre. Le gemelle Eleonora e Barbara e l'amica Sara, quindi, hanno dovuto dire addio al programma. I nuovi campioni, invece, Francesco, Domenico e Daniela, sono pugliesi, provengono da Corato e Bisceglie.
Giunti all'Ultima catena con un bottino di 145mila euro, i Cima di Rapa hanno poi visto scendere il montepremi a 9.063 euro, la cifra con cui sono arrivati all'ultima parola. I due indizi a loro disposizione erano "Lato" e "Illustrato". Loro allora hanno puntato tutto su "Esposto" e hanno indovinato.
Diversi i commenti dei telespettatori sui social. Se qualcuno ha fatto i complimenti ai nuovi campioni: "Molto bravi. Vittoria meritatissima anche perché hanno mantenuto un montepremi discreto nonostante il delirio degli autori", qualcun altro invece ha messo in discussione la soluzione offerta dal programma: "Esposto con illustrato non mi convince per niente". E infine c'è chi ha criticato l'ultimo gioco del programma in generale: "Che catena brutta!", "Dove l'hanno presa questa catena stasera?", "Ma chi ha fatto questa catena?".