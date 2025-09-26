Piazzapulita, l'inviata sulla Flotilla: "Affondamento e morti"

L’ultima puntata di Piazzapulita, il talk di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, si è aperta con un collegamento in diretta da Creta con Emanuela Pala, giornalista sul posto per documentare gli sviluppi della missione della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza.

Nella notte si sarebbe verificato un attacco molto più pesante. "Avrebbe portato all'affondamento delle barche e all'uccisione dei partecipanti. Per questo motivo le imbarcazioni hanno fatto tappa in acque greche, ma dopo diverse riunioni l’organizzazione ha deciso di proseguire: l’obiettivo della missione, ribadisce Pala, è portare avanti un’iniziativa umanitaria disarmata e rompere l’assedio arrivando direttamente a Gaza.

L’inviata spiega: "Siamo entrati in acque greche, alcuni di noi hanno sofferto di mal di mare negli ultimi tre giorni. Ora ci troviamo a Creta e oggi, dopo diverse riunioni fatte, quando è stata fatta la proposta di portare gli aiuti a Cipro la Global Sumud Flotilla ha deciso comunque di proseguire, perché l'obiettivo della missione umanitaria, di persone che sono su queste barche disarmate, è quello di rompere l'assedio e di arrivare direttamente a Gaza e non di portare gli aiuti in un porto come Cipro dopo una traversata del genere".

Flotilla, guarda il video dell'inviata di PiazzaPulita su La7

"È arrivato un messaggio dalla Farnesina - prosegue l'inviata -, qualcuno dice che sa di ricatto, perché in sostanza ci viene detto che visto che non hanno accettato di portare gli aiuti a Cipro ora si guardi il sito Viaggiare Sicuri per prendere consapevolezza dei rischi che ora possono crearsi".

Formigli allora chiede: "È difficile pensare che la marina militare italiana, di fronte a un abbordaggio, si metta a sparare alla marina militare israeliana, perché questo innescherebbe una guerra. Siete consapevoli di questo?". La Pala allora aggiunge: "Si, quando c'è stata la notizia dell'arrivo della nave italiana e di quella spagnola si è pensato che questo ci desse una sorta di protezione, deterrenza. All'inizio questa notizia era stata accolta con felicità, dopodiché questa comunicazione della Farnesina ha scatenato a bordo in alcuni dei partecipanti la paura di andare in acque internazionali".