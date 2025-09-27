Rai 2, sport minori chi? Share col turbo

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Italia -Belgio, Mondiali di pallavolo maschile)

Il netto successo della Nazionale maschile di pallavolo sul Belgio nei quarti di finale dei Mondiali in corso nelle Filippine, trasmesso nella mattina di Rai 2, ha avuto un forte impatto sugli ascolti e sull’interesse del pubblico. 680mila spettatori medi col 15.2% di share e boom di utenti connessi dai device, quasi 80mila.

I recuperi e le alzate perfette del capitano Giannelli, i servizi fulminanti di Russo e Michieletto o gli attacchi inarrestabili di Romanò hanno esaltato la platea davanti allo schermo garantendo picchi del 20% di share nei momenti clou dei set e nel finale, quando Russo direttamente con un “ace” in battuta ci ha mandato in semifinale. Tutti questi sport “minori” (che poi minori non sono) vanno a compensare le attuali difficoltà nella Nazionale di calcio.