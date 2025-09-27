Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

Rai 2, sport minori chi? Share col turbo

di Klaus Davisabato 27 settembre 2025
Rai 2, sport minori chi? Share col turbo

(LaPresse)

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Italia -Belgio, Mondiali di pallavolo maschile)
Il netto successo della Nazionale maschile di pallavolo sul Belgio nei quarti di finale dei Mondiali in corso nelle Filippine, trasmesso nella mattina di Rai 2, ha avuto un forte impatto sugli ascolti e sull’interesse del pubblico. 680mila spettatori medi col 15.2% di share e boom di utenti connessi dai device, quasi 80mila. 

I recuperi e le alzate perfette del capitano Giannelli, i servizi fulminanti di Russo e Michieletto o gli attacchi inarrestabili di Romanò hanno esaltato la platea davanti allo schermo garantendo picchi del 20% di share nei momenti clou dei set e nel finale, quando Russo direttamente con un “ace” in battuta ci ha mandato in semifinale. Tutti questi sport “minori” (che poi minori non sono) vanno a compensare le attuali difficoltà nella Nazionale di calcio. 

Nove, anche Joe Bastianich "abbatte" Amadeus

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (Foodish - Tv8) La tv...

Ed è un bene per la narrazione di questa specialità che ci sia una coppia rodata alla telecronaca come quella formata da Maurizio Colantoni e dall’ex giocatore e campione del mondo Andrea Lucchetta, col loro stile di commento professionale e divulgativo al tempo stesso.

Casa a Prima Vista spiana Amadeus: clamoroso in tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Casa a prima...

Tele...raccomando Rai 2, le medaglie azzurre fanno godere il pubblico (e Viale Mazzini)

Dritta al punto La Volta Buona, schiaffo di Anna Falchi ai buonisti: "Poi vi lamentate del fatto che il maschio è sparito..."

Semplicemente, eroe Julio Velasco, la preziosa lezione del maestro

tag
rai 2
pallavolo

Tele...raccomando Rai 2, le medaglie azzurre fanno godere il pubblico (e Viale Mazzini)

Dritta al punto La Volta Buona, schiaffo di Anna Falchi ai buonisti: "Poi vi lamentate del fatto che il maschio è sparito..."

Semplicemente, eroe Julio Velasco, la preziosa lezione del maestro

ti potrebbero interessare

614x351

Rai 2, le medaglie azzurre fanno godere il pubblico (e Viale Mazzini)

Klaus Davi
737x336

La Volta Buona, schiaffo di Anna Falchi ai buonisti: "Poi vi lamentate del fatto che il maschio è sparito..."

Maria Pia Petraroli
3072x2031

Julio Velasco, la preziosa lezione del maestro

Claudio Savelli
414x252

Rai 2, "effetto-Egonu": cosa accade agli ascolti

Klaus Davi