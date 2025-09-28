Domenica In, Enrico Brignano fa impazzire la sinistra: "Sai, le pastarelle..."

Bastano poche parole per riaccendere la polemica, soprattutto quando l’argomento non è la legge di bilancio o il Pnrr, ma... le pastarelle. Ospite a Domenica In, Enrico Brignano ha tirato subito in ballo i fatti della domenica precedente, il celebre e grottesco “caso pastarelle” che per giorni aveva tenuto banco come se fosse un affare di Stato. Il comico è entrato nello studio di Mara Venier, su Rai 1 - la puntata è quella di oggi, domenica 28 settembre - con una battuta lampo: “Volevo portare le pastarelle ma non me la sono sentita”. Una frecciata diretta al siparietto della settimana precedente con protagonista Giorgia Meloni.

La conduttrice non si è sottratta e, con la sua consueta leggerezza, ha replicato: “Sono sempre ben accette, eh”. Brignano da par suo ha aggiunto: “Te porterò i cannoli”. Risate generali e siparietto che ha chiuso con una risata quello che nei giorni scorsi era stato presentato – da certa opposizione – come una sorta di Watergate: un premier che osa ricordare i pranzi dai nonni in diretta tv. Ottanta secondi in collegamento e il fronte progressista ha preso a urlare a "TeleMeloni".