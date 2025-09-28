Domenica In, la frecciatina di Mara Venier: "Nel nostro lavoro è così"

Il debutto di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1, è stato un argomento di discussione nello studio di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Una dei giurati, Carolyn Smith, ha detto di pensarla diversamente dalla collega Selvaggia Lucarelli, secondo cui l'ex conduttrice Mediaset avrebbe fatto delle faccette durante la sua esibizione: "Per me non ha fatto facce, è stata brava". Poi ha aggiunto: "Dicono che lei ha già ballato, ma non faceva questo tipo di coreografie. Loro devono essere predisposti, affidarsi all’insegnante e poi fare tutte le figure. Però delle faccette non è vero, questo è un sentimento suo, era dentro il pezzo ed è stata un performance molto significativa, anche le parole del testo lo erano".

Rossella Erra, altra protagonista di Ballando, ha fatto riferimento alla grande emozione della D'Urso, dal momento che quello di ieri ha rappresentato il suo grande ritorno in Tv dopo tanto tempo: "Aveva sulle spalle un peso non indifferente, un nuovo debutto dopo due anni di assenza".