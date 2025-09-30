Reazione a catena, "mandateli subito": insulti per i Cima di Rapa

Si laureano campioni per la quinta volta, i Cima di Rapa, e riescono pure a portarsi a casa un gruzzoletto. Eppure i telespettatori di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, non appaiono granché convinti delle loro qualità.

Bizzarro, in fondo, perché lunedì sera 29 settembre il trio di giovani amici dalla Puglia centra un piccolo record. I concorrenti hanno vinto infatti 3.594 euro all'Ultima catena, azzeccando la parola corretta e senza chiedere il terzo elemento. Come fa notare il profilo X "Statistiche di Reazione a catena", sempre aggiornatissimo e un po' la memoria storica e statistica della trasmissione, "sono stati appena la seconda squadra quest’anno a prendersi questo rischio. Prima di loro solo i Passatempi che avevano rischiato con 24.250 € e li avevano vinti!".

In questo senso, il montepremi vinto dai Cima di rapa è sicuramente più esiguo ma nulla toglie al merito dei campioni. E su X c'è chi si domanda: "Sono sere che vedo vittorie, anche cospicue ad Avanti un altro, La Ruota della Fortuna, Reazione a catena e a me fa solo piacere e non ci vedo niente di male. Però non capisco perché le polemiche ci stanno solo se questo succede ad Affari tuoi".

Poi però ecco il fuoco di fila su tre giovani pugliesi: "Il congiuntivo, questo sconosciuto...", "Questi sono i classici bravi soltanto nell’intesa vincente", "Ma come usi il jolly ora, ma mannaggia la miseriaaaaaaa però. Peccato, son così bravi ma all'ultima catena sì perdono un pochino per poi trovare invece l'ultima parola praticamente sempre, mi sa giusto una non l'hanno presa finora", "Invece di giocare il jolly sulle precedenti parole lo fanno su questa che era facilissima", "Gioca il jolly sulla più facile e azzardano sulle altre. No non mi piacciono proprio", "Quanta presunzione se non usate i jolly", "Questi ragazzi con la vincita scuola di dizione SUBITOOOO".