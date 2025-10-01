Flotilla, Maurizio Corona-choc su Israele: "Sono un boccone prelibato..."

Avvertimento alla Flotilla arriva anche da Mauro Corona. Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, l'alpinista teme il peggio. Con gli attivisti a poche miglia da Gaza, Corona si dice angosciato: "Mi preoccupa la cocciutaggine di questi ragazzi che vogliono andare avanti. E gli accorgimenti che sono stati dati loro, anche dal Presidente della Repubblica, cioè arrivati lì consegnate gli aiuti... Devono capire che lì c'è una guerra spietata e Netanyahu non sta lì a vedere se sono ragazzi o se hanno la missione nobile. Se oltrepassi non si sa come va a finire".

Non solo. Corona arriva a dire che gli attivisti della Flotilla "sono un boccone prelibato", Israele potrebbe "catturarli, sequestrarli e richiedere anche forme di riscatto di ogni genere". Per questo "io la vedo molto brutta - prosegue -, sono ancora in tempo a retrocedere, a fermarsi, se tornassero indietro non rischierebbero di invalidare questo progetto con cui è nata" l'iniziativa. Ossia portare aiuti umanitari a Gaza.