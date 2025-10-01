Affari tuoi, il Veggente fregato: "Grazie alla figlia per questa min***ta"

Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è finalmente la sera di Giuseppe, il pacchista del Lazio, nella vita agricoltore ma davanti alle telecamere meglio noto come "Il veggente". La partita però non va come sperato da tanti.

La "battaglia finale" tra il Veggente e il Dottore, infatti, termina sì con i 50mila euro dell'offerta portati a casa, ma con 75mila e soprattutto 200mila euro svaniti sul più ballo. Il secondo premio più alto del gioco, infatti, era contenuto nel pacco in mano al concorrente di Montalto di Castro, secondo molti telespettatori frenato da eccessiva prudenza e dai consigli della figlia.

A fine trasmissione, tra una considerazione per così dire tecnica ("Affari tuoi chiude alle 21.47, 3 minuti dopo La Ruota della Fortuna, con il pacco di 200mila euro sul finale. Riuscirà a superare la concorrenza?! Lo scopriremo domani. Ormai è guerra tra Canale 5 e Rai 1", scrive un appassionato) e una di contorno ("Ulteriori modifiche alla scenografia di Affari tuoi: diciamo addio al tavolo in legno. Nelle prossime registrazioni torna il tavolo trasparente. Diventa trasparente anche la scaletta di Gennarino"), quasi tutti da casa contestano la condotta di gara di Giuseppe.

"I pacchi grandi restano sempre lì… traditi dalle offerte. Il certo batte sempre l'incerto ma che peccato però, non aiutiamo la fortuna", "Ecco qui... cosa avevo detto???? Può ringraziare la figlia per questa min***ta... Non smetterò mai di dire che i parenti andrebbero tolti... Di solito pensano a quanti soldi toccano a loro", "Che partita da c***ne, per non fare un tiro", "E questo veggente ha detto che aveva animo da giocatore? Solo avarizia e ingordigia", "Il veggente non ha veggiuto", "Come mi hai delusa veggente mannaggia a te", "Veggente un po' scrauso", "Ne comprava tre di trattori. Felici comunque che sia andato via con una grossa cifra, ciao Veggente", "Ma v***gul certa gente non sa proprio giocare", "E lo sapevi di avere 200mila", "Pollo", "Ahiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa perché non rischiate", "Purtroppo la figlia gli ha insinuato la paura di non avere nulla. Non avrebbe mai accettato", "Si vede dalla faccia che si è pentito amaramente della stupidaggine che ha fatto!!", "Pensa che i 200k siano nel suo e poi dice che ha chiamato il 12 perché pensava che il malloppo fosse li, le due cose non possono coesistere", "Il concorrente è una persona umile e con i piedi per terra, ha preferito non rischiare per un'offerta sicura. Sta dando un bell'insegnamento", "Laureati o no, non sanno giocare". E tanti saluti.