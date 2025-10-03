Rai, Salvo Sottile torna con "Farwest": l'attualità internazionale al centro

Torna FarWest: il programma di Salvo Sottile che sarà in onda questa sera su Rai3, alle 21.25, con inchieste e reportage. Per seguire le vicende dell’attualità la prima parte della trasmissione sarà live con Monica Maggioni ospite in studio. Una finestra dedicata alla diretta delle vicende nazionali ed internazionali, per ragionare dei vari teatri di guerra nel mondo. A seguire un’inchiesta sulla centrale delle truffe a Cipro dove l’inviato di FarWest è riuscito a infiltrarsi in una delle sedi mondiali del cosiddetto recovery scam: un centro di recupero per chi è stato frodato dove alcuni “consulenti“ promettono soluzioni ma proseguono nel raggiro delle vittime. Un reportage inedito dove le telecamere di FarWest documentano dall’interno come funziona questo ingranaggio criminale.

FarWest torna poi a parlare della strage di Via d’Amelio e del discusso dossier Mafia Appalti, portando nuove importanti rivelazioni. Ed ancora: lo scandalo del gruppo social “Mia moglie” e del portale Phica.eu, entrambi chiusi tra agosto e settembre, ha rivelato un mondo di perversione e illegalità. Ma la chiusura di un portale può fermare un fenomeno che dilaga su siti, social network e chat di messaggistica? A commentare l’indagine di Farwest Tra gli ospiti In studio della prima puntata, Selvaggia Lucarelli.