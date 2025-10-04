Affari Tuoi, la strana voce dopo Angelo: "Chiude tutto"

Nella ventottesima puntata di Affari Tuoi del 3 ottobre, Angelo, concorrente sardo accompagnato dalla fidanzata Giulia, ha vinto 300.000 euro, rifiutando l’offerta finale del Dottore di 150.000 euro. Il pacco numero 12, scelto dopo un cambio iniziale, conteneva il premio massimo, segnando un evento storico: per la seconda serata consecutiva, il jackpot da 300.000 euro è stato assegnato, un fatto estremamente raro.La partita è iniziata con la perdita immediata dei 200.000 euro, ma il cambio del pacco 3 (con 15.000 euro) con il 12 si è rivelato cruciale. Angelo ha rifiutato un’offerta di 25.000 euro e ha proseguito con determinazione. Tra i momenti chiave, l’apertura del pacco nero (zero euro) e del pacco 14, dedicato al padre (anch’esso zero euro), hanno eliminato i rischi maggiori. Con sei pacchi finali (zero, 20, 200, pacco nero, 50.000 e 300.000 euro), la tensione è salita. Rifiutando un’offerta di 30.000 euro, Angelo ha continuato, arrivando al duello finale tra 50.000 e 300.000 euro.

Dopo una riflessione, supportato da Giulia e dal significato emotivo del pacco 12 (dedicato a Marilù), Angelo ha rifiutato l’offerta di 150.000 euro, vincendo il premio massimo. La vittoria, celebrata con entusiasmo in studio, ha consolidato un record storico per il programma. Il coraggio e l’intuito di Angelo hanno reso la serata memorabile, sottolineata dal conduttore Stefano De Martino con una battuta: “Se vinci, io sono in ferie!”. E su X c'è chi ironizza: "Non succede, ma se succede e alla fine è successo. Non sarà record di ascolti, ma record di vincite sì. 600.000 euro in due sere ad #affarituoi . Da domani torna #techetechete ...".