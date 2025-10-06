Reazione a Catena, "sembrava troppo facile": campionesse travolte

Le Tre stagioni, campionesse in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono state sfidate dai Meno dodici nella puntata in onda questa sera, lunedì 6 ottobre. I nuovi concorrenti, Tommaso, Lorenzo e Lorenzo C. da Genova, hanno spiegato di chiamarsi così "perché in realtà ne mancano 12 qua, noi dovremmo essere 15, il nostro gruppo di amici conta 15 persone e il nostro rapporto si è consolidato proprio giocando all'intesa vincente".

Ad avere la meglio all'intesa vincente, però, sono state le campionesse Egle, Chiara e Raffaella, che hanno centrato 8 parole contro le 4 degli sfidanti e sono giunte all'ultima catena con 137mila euro e all'ultima parola con 34.250 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Segnale, il secondo iniziava per Ra e terminava con O, ignoto il terzo, che però il programma ha regalato alle campionesse dal momento che loro non hanno utilizzato alcun jolly durante l'ultima catena. Si trattava della parola Partire. A quel punto le concorrenti hanno puntato tutto su Razzo. E hanno vinto. Era proprio quella la soluzione della catena di questa sera.