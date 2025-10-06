Libero logo
IsraeleHamas
FrancescaAlbanese
Flotilla
Garlasco

Reazione a Catena, "sembrava troppo facile": campionesse travolte

di
Libero logo
lunedì 6 ottobre 2025
Reazione a Catena, "sembrava troppo facile": campionesse travolte

(RaiPlay)

1' di lettura

Le Tre stagioni, campionesse in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono state sfidate dai Meno dodici nella puntata in onda questa sera, lunedì 6 ottobre. I nuovi concorrenti, Tommaso, Lorenzo e Lorenzo C. da Genova, hanno spiegato di chiamarsi così "perché in realtà ne mancano 12 qua, noi dovremmo essere 15, il nostro gruppo di amici conta 15 persone e il nostro rapporto si è consolidato proprio giocando all'intesa vincente". 

 Ad avere la meglio all'intesa vincente, però, sono state le campionesse Egle, Chiara e Raffaella, che hanno centrato 8 parole contro le 4 degli sfidanti e sono giunte all'ultima catena con 137mila euro e all'ultima parola con 34.250 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Segnale, il secondo iniziava per Ra e terminava con O, ignoto il terzo, che però il programma ha regalato alle campionesse dal momento che loro non hanno utilizzato alcun jolly durante l'ultima catena. Si trattava della parola Partire. A quel punto le concorrenti hanno puntato tutto su Razzo. E hanno vinto. Era proprio quella la soluzione della catena di questa sera.

Reazione a catena, le Tre Sorelle e la mamma che rovina tutto

Nella puntata di Reazione a Catena del 5 ottobre, le Tre Stagioni, un trio di donne venete, si sono affermate come ...

"Forse la squadra migliore di questa edizione, brave! #reazioneacatena", ha commentato un utente su X al termine della puntata. Mentre un altro ha fatto notare che forse la soluzione non era poi così difficile da indovinare: "Sembrava troppo facile, ma brave #reazioneacatena". 

Reazione a Catena, "per la terza sera di fila...": il dettaglio non passato inosservato

"Incredibile ma vero: è la terza sera consecutiva che l’intesa vincente di Reazione a Catena si decide...

Reazione a catena Reazione a catena, le Tre Sorelle e la mamma che rovina tutto

Reazione a Catena, "per la terza sera di fila...": il dettaglio non passato inosservato

Pesante sospetto Reazione a catena, il sospetto sui Metà e Metà: "Troppo facile, sono al di sotto del budget"

tag
reazione a catena
pino insegno

Reazione a catena Reazione a catena, le Tre Sorelle e la mamma che rovina tutto

Reazione a Catena, "per la terza sera di fila...": il dettaglio non passato inosservato

Pesante sospetto Reazione a catena, il sospetto sui Metà e Metà: "Troppo facile, sono al di sotto del budget"

ti potrebbero interessare

1370x758

Reazione a catena, le Tre Sorelle e la mamma che rovina tutto

Redazione
532x290

Reazione a Catena, "per la terza sera di fila...": il dettaglio non passato inosservato

Redazione
1120x683

Reazione a catena, il sospetto sui Metà e Metà: "Troppo facile, sono al di sotto del budget"

Redazione
1692x903

Reazione a Catena, "a doppio senso": bufera sul finale

Redazione