Ballando con le Stelle, degenera la lite Lucarelli-Brilli: "Ti darei un cazzotto"

Puntata ad alta tensione quella di Ballando con le Stelle. Tra le protagoniste di un'accesa lite andata in scena sabato 4 ottobre, Selvaggia Lucarelli. La giudice non le ha mandate a dire a Nancy Brilli, concorrente del programma di Rai 1, che a sua volta non ha esitato a rispondere. E in breve tempo ecco che lo screzio si è spostato sui social. Tutto sarebbe iniziato da una clip di Nancy Brilli, la quale ha fatto sapere di aver avuto una settimana a dir poco pesante. L'attrice è infatti stata colpita dalla perdita della sua cagnolina, recentemente deceduta. Un dolore confessato proprio prima della sua esibizione, ma che non ha convinto la giurata.
"Se dovesse morire il mio gatto non aspettatemi perché io vado sul ponte dell'arcobaleno con lui, quindi intanto merito a Nancy per esser qui, però non è che può esserci il 'bonus lutto animali domestici'. Lo so che è cinico quello che dico", ha dichiarato. A quel punto l'attrice non è potuta restare in silenzio. "Non è una bella cosa quella che hai detto", ha replicato. Ma niente la Lucarelli ha insistito nel dire che "l'esibizione era oggettivamente brutta".
Concluso lo scazzo televisivo, ecco che sui social ha rincarato la dose la giornalista Daniela Fedi: "Selvaggia Lucarelli, sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giunga da cui provieni. La perdita del proprio animale domestico è un lutto e i lutti sono lutti. Non sono cose su cui si possono fare battute per ottenere audience in televisione. Nancy Brilli per me è una sorella ma se anche non la conoscessi, ti darei volentieri un cazzotto per quel che hai osato dirle a Ballando con le Stelle". "Usufruite del bonus cultura e comprate un libro di analisi del testo", è stata la replica piccata di Selvaggia Lucarelli.