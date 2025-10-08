Ballando con le Stelle, degenera la lite Lucarelli-Brilli: "Ti darei un cazzotto"

Puntata ad alta tensione quella di Ballando con le Stelle. Tra le protagoniste di un'accesa lite andata in scena sabato 4 ottobre, Selvaggia Lucarelli. La giudice non le ha mandate a dire a Nancy Brilli, concorrente del programma di Rai 1, che a sua volta non ha esitato a rispondere. E in breve tempo ecco che lo screzio si è spostato sui social. Tutto sarebbe iniziato da una clip di Nancy Brilli, la quale ha fatto sapere di aver avuto una settimana a dir poco pesante. L'attrice è infatti stata colpita dalla perdita della sua cagnolina, recentemente deceduta. Un dolore confessato proprio prima della sua esibizione, ma che non ha convinto la giurata.

"Se dovesse morire il mio gatto non aspettatemi perché io vado sul ponte dell'arcobaleno con lui, quindi intanto merito a Nancy per esser qui, però non è che può esserci il 'bonus lutto animali domestici'. Lo so che è cinico quello che dico", ha dichiarato. A quel punto l'attrice non è potuta restare in silenzio. "Non è una bella cosa quella che hai detto", ha replicato. Ma niente la Lucarelli ha insistito nel dire che "l'esibizione era oggettivamente brutta".