Affari Tuoi, Claudia vince 100mila euro ma spunta un segreto

Colpo di scena nella puntata di Affari Tuoi in onda mercoledì 9 ottobre su Rai 1. Qui la concorrente Claudia è riuscita nell'impresa di portarsi a casa 100mila euro fregando in Dottore. Claudia, dalla Puglia, è stata accompagnata dal marito. La donna ha pescato il pacco numero 14, che conteneva solo zero euro, che ha cambiato con il pacco 11: "Mio figlio ieri sera mi ha fatto un disegno: c'eravamo io, lui e il pacco numero 11. È il numero della maglia di mio figlio, quando l'ha scelto casualmente, non sapeva che mio papà è nato l'11. Io ho anche sognato l'11, era un pacco rosso enorme con questo numero sopra. Ci voglio credere, è un numero importante, c'è qualcosa di più che ci sta proteggendo".

Il Dottore ha fatto delle offerte che sono andate da 19mila a 57.500 euro. La concorrente è andata dritta per la sua strada e ha creduto nel pacco 11. Da lì la vittoria. Una vincita frutta di un "segreto" si può dire, ma anche della premonizione.