Affari Tuoi, beffa atroce per Klemens: finisce in disgrazia

Una piega inaspettata e tutt'altro che fortunata quella presa dalla partita di Affari Tuoi in onda giovedì 9 ottobre. Qui su Rai 1 ha giocato Klemens Schwarzer, da Meltina. Il ragazzo, agente di commercio in distillati e spumanti, si è presentato con il papà Andreas consulente finanziario, che Klemens ha definito il suo "migliore amico".
La sorte gli ha consegnato in dote il pacco numero 9 e la gara ha avuto inizio nel migliore dei modi. Un andazzo che però ben presto si è ribaltato: Klemens ha eliminato due dei premi maggiori, 300mila e 100mila euro. Dopo un altro cambio rifiutato e i 75mila euro sfumati, la partita di Klemens si è avviata verso la fine. Risultato? Il Dottore gli ha proposto un assegno di 20mila euro. Proposta rifiutata.
A quel punto il Dottore ha insistito nel cambiare pacco ma Klemens ha rifiutato ancora. Ecco che ben presto è arrivata la peggiore delle notizie: nel suo pacco Klemens aveva solo 1 euro. E neanche la Regione Fortunata è riuscita a mandare a casa il giovane con un gruzzoletto. Klemens ha fatto ritorno a Meltina dalla compagna con giusto un euro in più nel portafoglio. Insomma, uno smacco assoluto.