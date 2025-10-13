The Diplomat, nuove alleanze e intrighi: la terza stagione

Anticipato dal trailer, distribuito tre settimane fa da Netflix, giovedì 16 sbarca sulla piattaforma la terza stagione di The Diplomat, la serie thriller politica con Keri Russell e Rufus Sewell. Le anticipazioni promettono una stagione ricca di tensione, alleanze inaspettate e relazioni sempre più complesse, sullo sfondo di una crisi politica senza precedenti. Anche perché, dopo il clamoroso colpo di scena del finale della seconda stagione, sono tanti le problematiche da affrontare per l’ambasciatore Usa in Inghilterra Kate Wyler (Keri Russell). Al centro della nuova stagione ritroviamo l’ambasciatrice americana che si ritrova a vivere il paradosso del «singolare incubo di ottenere ciò che si desidera».

Nella terza stagione ritornano oltre ai due protagonisti (Russell e Sewell), David Gyasi e Allison Janney nel ruolo della vicepresidente Grace Penn. Completano il cast Ali Ahn, Ato Essandoh e Rory Kinnear. Tra le new entry c’è Bradley Whitford, noto per The West Wing, nei panni di Todd Penn, carismatico marito della presidente, ironicamente autodefinitosi “First Lady”. Il suo legame con il personaggio di Kate Wyler promette colpi di scena e rende sempre più difficile mantenere l’equilibrio tra ambizione, attrazione e potere.

Altro tema che continua a svilupparsi dalla prima stagione, la relazione sempre più ambigua della Wyler con il ministro degli Esteri britannico Austin Dennison (David Gyasi) condivide momenti intimi e confidenze notturne.