Massimo Lovati a Lo stato delle cose, Giletti sbotta: "Tutto in caciara?"

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, punta il dito contro Fabrizio Corona per l'intervista ingannevole in cui si è lasciato andare in affermazioni sull’ex-procuratore Mario Venditti e su possibili ingerenze di figure istituzionali nel caso di Garlasco. In una parte del video il legale sostiene che se avessero dato quei 35mila euro ai due carabinieri (ipotizza 5mila euro a testa) e all’ex Procuratore aggiunto Mario Venditti (i restanti 25mila euro), per gli avvocati non sarebbe rimasto nulla: "Lavoro gratis?", dice a Corona nel video. Il confronto tra le parti avviene all’interno de Lo Stato delle Cose, il programma d’approfondimento di Rai 3 condotto da Massimo Giletti.

Il conduttore chiede a Lovati: “Lei in soldoni dice: ‘Se deve pagare tutti gli altri, a me non resta niente’". Lovati conferma e poi aggiunge: "È per dire che questa indagine non ha né capo né coda. È un’accusa vuota, sfornita di qualsiasi indizio contro il pm Venditti, per il semplice motivo che i soldi sono pochi. E l’avvocato ne ha presi un bel po’ perché ha lavorato sodo, come ho lavorato sodo anche io. Allora cosa rimane di questa somma? Niente. Anche volendo pensare che ci sia la corruzione, si capisce che è tutta una cosa ridicola! Non ho lavorato 8 mesi per niente. I soldi della famiglia Sempio sono andati a me, è logico. Gli altri avvocati dicono delle balle, io la verità. Se per voi è diverso, a me non cambia molto. Se voglio farmi revocare? Ho già detto che io voglio rimanere!". "Perché allora si presta a parlare dell’inchiesta di Garlasco?", domanda la giornalista. "Perché va di moda parlarne, me l’ha detto Corona!". E qui lo stesso Giletti sbotta: "Andate di moda lei e l’avvocato De Rensis sui social, allora buttiamo in caciara tutto?".