4 di Sera, Lisei smonta la Baldini: "Meloni fa la guerra ai poveri?"

L’Italia è un Paese più povero da quando c’è la destra al governo, cioè dal 2022? Così non sembra e ci sono dati Istat a dimostrarlo, anche se c’è chi prova sempre a cavalcare l’onda contraria. Di questo si discute a “È Sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento e attualità di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. In studio c’è Giuseppe Barboni, imprenditore e organizzatore di viaggi di lusso per i ricchi in Italia, che racconta quanto spendano e spesso sprechino le persone per beni di lusso o esperienze estreme.

Insieme a lui anche un esponente di governo, il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei ed il vice-capogruppo vicario del Movimento 5 Stelle, la deputata Vittoria Baldino. Quest’ultima insiste sul fatto che il governo non si occupi di risolvere il tema della povertà assoluta in Italia e dice: “Non si tratta di colpevolizzare la ricchezza chiaramente, ma poi non bisogna nemmeno colpevolizzare la povertà, perché abbiamo visto purtroppo che nel nostro Paese si è fatto la guerra ai poveri invece di fare la guerra alla povertà. Perché è importante ciò che ci racconta l'imprenditore Giuseppe Barboni, perché gli eccessi dei ricchi si contrappongono alla realtà che noi conosciamo, che è quella dell'aumento della povertà, raccontata dall'Istat e dalla Caritas. Cresce la forbice delle disuguaglianze sociali”.